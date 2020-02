Identidade de Domênico, filho de Lurdes em Amor de Mãe, finalmente é revelada

20/02/2020 | 12:11



Finalmente um dos maiores mistérios da novela Amor de Mãe está prestes a ser solucionado. Depois de pensar que Sandro, papel de Humberto Carrão, era o seu filho e descobrir que na realidade havia sido enganada, Lurdes, a quem Regina Casé dá vida na trama global, está perto de descobrir toda a verdade sobre seu menino perdido. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, se Manuela Dias, autora do folhetim e namorada de Murilo Benício, não mudar os planos, o público saberá que Danilo, interpretado por Chay Suede, é mesmo Domênico.

Na realidade essa já era uma das teorias que existiam a respeito da identidade do filho perdido de Lurdes há tempos, mas só agora tudo deve vir à tona. E a história acontecerá na festa de aniversário da babá. Na ocasião, ela será homenageada com um vídeo cheio de imagens marcantes de sua vida. Em certo momento, aparecerá uma foto de Domênico na infância, antes de ser vendido pelo pai.

Com isso, Thelma, papel de Adriana Esteves e que é uma das convidadas do evento, ficará em choque, pois imediatamente reconhecerá Danilo. A esta altura, o rapaz já terá descoberto que foi adotado. A dona do restaurante, inclusive, contratará uma mulher para se passar por mãe biológica dele. Mesmo sabendo da novidade, ainda deve demorar um pouco para os envolvidos ficarem por dentro de todo o ocorrido. Principalmente pelo fato de Thelma ser muito apegada ao filho, ser amiga íntima de Lurdes e por Danilo ser casado com Camila, papel de Jéssica Ellen, que é filha adotiva de Lurdes.

Vai dar pano para a manga, né?