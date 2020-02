Vanessa Jackson encara rotina regrada e mini zoológico durante o Troca de Esposas

20/02/2020 | 12:10



O terceiro episódio de Troca de Esposas, reality show apresentado por Ticiane Pinheiro na Record TV, entregou um grande desafio para Vanessa Jackson na última quarta-feira, dia 19. A cantora de 38 anos de idade precisou largar sua rotina em Tamboré, em São Paulo, para conviver com uma família para lá de diferente de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A mudança, é claro, foi intensa.

Atualmente, Vanessa divide o lar com um músico chamado Raphael e é mãe de três crianças - frutos de seu primeiro casamento. A família tem um estilo de vida simples, porém não muito saudável, e se une nas tarefas da casa. A economia é um ponto importante, e a cantora afirmou que fica no pé dos filhos, sempre de olho no que estão fazendo.

Mas, no programa tudo muda, certo? E Vanessa trocou de lugar com Letícia Santiago, ex-BBB e influenciadora digital casado com o empresário Miguel Correa. A família mora em uma casa aconchegante e confortável, com cinco funcionários e ainda babá para os filhos. Ela costuma praticar atividades físicas e é adepta de uma alimentação saudável. Além disso, está sempre antenada nas tendências do mundo e da moda.

Agora, as duas tiveram que se adaptar a uma nova rotina e Vanessa, por exemplo, precisou se aprofundar no mundo digital, produzir vídeos para as redes sociais e, de quebra, conviver com diversos animais no mini zoológico da família. Letícia, por sua vez, teve que aprender a fazer beatbox com os filhos da cantora e, é claro, seguir a rotina da casa. Doideira, né?

No programa, Léticia conseguiu agradar as filhas de Vanessa ao levá-las no salão de beleza para, mais tarde, comemorarem um aniversário. Já a cantora teve alguns problemas na hora de impor novas regras na casa... Mas, no fim, tudo deu certo!