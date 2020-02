Vai viajar no Carnaval? Veja dicas para aproveitar a estrada com segurança

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



20/02/2020 | 11:48



Com a chegada do Carnaval, diversas pessoas vão aproveitar os dias de folia para viajar de carro pelas estradas do Brasil. Por isso a Dunlop, fabricante de pneus, separou algumas dicas úteis para que a viagem aconteça com toda a segurança. Confira a seguir.

Antes de viajar

1 – Manutenção em dia

Saiba como estão as condições do carro, verificando itens básicos como fluidos, sistema elétrico e componentes de suspensão.

2 – Pneus

Pneus em mau estado representam um risco à segurança do condutor, passageiros e usuários da via. Verifique se os indicadores de desgaste (TWI) não foram atingidos, o que implica a necessidade de substituição imediata do pneu.

Antes de pegar a estrada, veja também se os compostos não apresentam avarias na banda de rodagem e nas laterais. Faça a calibragem de acordo com o manual do veículo.

3 – Roteiro de viagem

Pesquise com antecedência sobre o lugar que será visitado para evitar contratempos. Procure se informar sobre os melhores horários para viajar.

4 – Bagagem

Não deixe que as malas obstruam a visão dos vidros traseiros e dos retrovisores. Fique atento também ao limite de carga do seu veículo – excesso de peso pode danificar componentes do carro e comprometer a segurança.

5 – Cadeirinha

Preste atenção aos acessórios indicados. Crianças de até 7 anos e meio precisam ser transportadas em dispositivos (cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação) equivalente à altura e idade.

No Caminho

6 – Cinto de segurança

Além de obrigatório, os cintos são fundamentais para diminuir possíveis danos aos ocupantes do veículo em caso de acidentes.

7 – Ultrapassagem

Tenha cuidado e fique atento às sinalizações da estrada. Quando for permitida, o ideal é se distanciar do veículo à frente para ampliar o campo de visão e verificar o melhor ponto para a ultrapassagem.

8 – Chuva/Neblina

Diminua a velocidade e mantenha o farol baixo ligado. Em caso de neblina, procure se guiar pelas faixas da estrada.

9 – Responsabilidade

Dirija com a consciência de que você não é o único na estrada. Nunca ultrapasse a velocidade estabelecida na pista. E lembre-se: direção e bebida alcoólica não combinam.

Depois de viajar

10 – Check-up

Mesmo com todos os cuidados recomendados acima, é preciso sempre estar preparado para algum imprevisto. O impacto dos pneus com buracos ou obstáculos na via durante a viagem, por exemplo, são situações que podem acontecer.

Nesses casos, é recomendável realizar um check-up no sistema de suspensão e pneus do veículo, verificando o estado geral dos componentes. A manutenção adequada da suspensão ajudará a garantir uma maior vida útil aos pneus.

