Pokémon GO: todo McDonald’s do Brasil agora é uma PokéStop ou um Ginásio

A Niantic, produtora do game Pokémon GO, e o McDonald’s anunciaram uma parceria nesta quarta-feira (19). Agora, todos os restaurantes da rede de fast food em 23 países da América Latina estarão dentro do jogo como PokéStops ou Ginásios. São mais de 2.500 lojas com conteúdo extra para os jogadores. Somente no Brasil são mais de mil paradas.

Os Treinadores que visitarem as PokéStops patrocinadas pelo McDonald’s poderão receber Pesquisas de Campo Patrocinadas ao girarem os Fotodiscos. Já todos os Ginásios serão Reides EX.

Nos próximos meses, o McDonald’s e a Niantic também irão organizar eventos especiais, como Reides com Pokémon Lendários em restaurantes selecionados em toda a América Latina. Por fim, a rede de fast food irá oferecer cupons de descontos exclusivos para jogadores do Pokémon GO.

A parceria entre a Niantic e o McDonald’s em Pokémon GO terá duração inicial de 4 meses, sendo possível uma extensão adicional de mais 12 meses.

