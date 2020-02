Prefeitura de São Caetano dá dicas para um Carnaval mais seguro

Do Dgabc.com.br



20/02/2020 | 10:10



A Prefeitura de São Caetano, por meio da Seseg (Secretaria de Segurança) faz algumas recomendações para os foliões curtirem o carnaval com alegria e sem dissabor. Na cidade, por exemplo, acontecerá o Carnaval no Parque, uma parceria entre Secult (Secretaria de Cultura) e Sesc. A folia está marcada para o Parque Espaço Verde Chico Mendes, entre os dias 22 e 25/2, das 11h às 17h.

Para que o folião sulsancaetanense tenha um carnaval tranquilo e familiar, como é de costume nos eventos na cidade, o Carnaval no Parque contará com as presenças da PM e da GCM (Guarda Civil Municipal) realizando a segurança dos foliões. A Seseg também destaca algumas dicas muito importantes para aumentar a segurança de cada um. Afinal, locais com bastante aglomeração podem atrair pessoas mal-intencionadas, que ficam à espera de qualquer distração do público para cometerem roubos e furtos.

DICAS DE SEGURANÇA DA SESEG:

- Evite carregar objetos de valor como anéis, correntes, carteiras e celulares. Se for levar, redobre a atenção sobre eles e nunca coloque o celular nos bolsos de trás das roupas. Guarde nos bolsos laterais ou na frente, de preferência com velcros ou botões;



- Distribua o dinheiro em vários locais da roupa e leve somente o necessário;



- Leve sempre consigo documento com foto e informações de contato;



- Seja moderado no consumo de bebida alcoólica e, se for dirigir, não beba. Utilize o transporte público, táxi ou transporte alternativo (motorista de aplicativos);



- Jamais aceite bebidas de pessoas estranhas;



- Caso leve crianças pequenas, mantenha-as à sua vista. Também é importante identificá-las com etiquetas contendo nome, telefone, endereço dos pais ou responsáveis, e orientá-las a procurar o policiamento em casos de urgência ou problemas;



- Marque pontos e horários pré-definidos para reencontros, caso haja separações no grupo ou entre familiares;



- Nunca deixe de registrar a ocorrência (B.O.) e, se testemunhar um ato delituoso, procure informar rapidamente as forças policiais (no caso do Carnaval no Parque, procure a GCM, a PM 190 ou o SOS Cidadão 156 – 0800 7000 156). Caso tenha sido vítima de furto e roubo procure o distrito policial para comunicar o caso e registrar o boletim de ocorrência;

Cuidados com o seu veículo:

- Estacione o veículo em local seguro, em locais iluminados e com movimento;

- Evite deixar objetos em cima de bancos ou expostos no interior do veículo;

- Verifique o travamento de todas as portas e o acionamento do alarme.

Recomendações para quem vai viajar:



- Observe se as janelas e portas e estão trancadas;

- Avise algum vizinho de confiança a ausência da residência. Caso o vizinho note alguma movimentação ou barulho estranho deve acionar imediatamente o policiamento.