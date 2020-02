Nasce Vicente, terceiro filho de Felipe Simas e Mariana Uhlmann!

20/02/2020 | 10:10



Se existem famosos mais animados com o ano de 2020, certamente são esses. O motivo? Eles anunciaram que vão aumentar - ou já aumentaram - a família este ano. Felipe Simas, por exemplo, acaba de receber em seus braços o terceiro filho com a esposa Mariana Uhlmann.

Quem mostrou a novidade foi a mãe do ator, e avó babona, Ana Paula Sang. Mas ela não deu nenhum detalhes do parto, apenas apresentando Vicente aos seus seguidores nas redes sociais.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, no entanto, o baby nasceu no dia 20 de fevereiro, às 8h10, na maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O casal já tem Joaquim, de cinco anos de idade, e Maria, de três. Felicidades para a família!