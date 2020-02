20/02/2020 | 09:10



Giovanna Ewbank é uma das grávidas mais lindas dentre as celebridades que estão esperando um filho atualmente, né? Radiante com a gestação, a atriz e apresentadora demorou um pouco para mostrar a barriguinha crescendo, mas agora vem falando - e mostrando - mais!

Prova disso foi um vídeo postado por ela nas redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 19, no qual ela dança mostrando que seu filhote com Bruno Gagliasso está crescendo e, ao final, ainda coloca as mãos na barriga.

Certamente Titi e Bless, filhos do casal, estão bem felizes com a chegada de mais um membro na família!