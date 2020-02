CPI da Emae cobra da empresa pública e do Estado despoluição completa da Billings

Daniel Tossato

do Diário do Grande ABC



19/02/2020



Presidente da CPI da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) em São Bernardo, o vereador Jorge Araújo (Podemos) afirmou que a intenção do bloco é a de pressionar a empresa pública e o governo do Estado para realizarem ações que visem a despoluição do braço da Represa Billings que fica na cidade.

Segundo o parlamentar, se no início a represa foi idealizada para a criação de energia elétrica, foi a Billings que auxiliou a Capital durante a crise hídrica que assolou parte da Região Metropolitana em 2014, e que, por causa disso, merece mais atenção e receber tratamento específico de água.

“Queremos que a Emae se responsabilize pela despoluição da Billings. Acredito que haja outras entidades que também são corresponsáveis pela represa. Na nossa última oitiva recebemos a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Queremos que a Emae passe a fazer a conscientização das pessoas, comece a buscar junto ao governo do Estado um remanejamento de pessoas, um planejamento de prédios, como CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), e que haja reurbanização no local”, declarou Araújo.

Uma das questões que fizeram com o que o vereador acredite que a Emae possa realizar ações para a despoluição da Billings é, segundo o parlamentar, que a autarquia estadual está planejando despoluir o Rio Pinheiros, na Capital. “A responsável pelo Rio Pinheiros é a Emae. O que adianta despoluir o Pinheiros e continuar poluindo a Billings?”, questionou.

Um dos grandes problemas apontados pelo vereador e que atinge diretamente a qualidade da água na Billings é a situação utilizada nos rios Tietê e Pinheiros em épocas de cheia. Quando há enchentes na Capital, a Emae realiza transposição dos cursos de água para a Billings, para evitar que esses rios, que cortam a cidade de São Paulo, transbordem e causem mais transtornos na cidade.

Durante viagem realizada com especialistas nas águas da Represa Biliings, o vereador captou imagens com seu celular que revelam uma grande camada de lixo e plástico boiando em uma parte do reservatório.

O relatório da CPI deverá ser entregue depois do Carnaval e vai conter mais de 100 páginas. A papelada foi organizada com os estudos realizados por especialistas ouvidos pelos participantes da CPI e poderá ser apreciado pelo Legislativo.