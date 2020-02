Projeto a empreendedor da terceira idade é lançado

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



19/02/2020 | 23:30



O Programa Empreender 60 Mais, direcionado ao fomento da atividade para idosos da região, foi oficialmente lançado ontem, no Anfiteatro Heleny Guariba, na Prefeitura de Santo André. O convênio entre o Instituto Centro de Memória e Atualidades, que mapeou 1.200 potenciais empreendedores na região, com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), vai oferecer capacitação e apoio.

Economista, consultor econômico e diretor do instituto, Aparecido Faria estima que, com a consolidação dos novos negócios, sejam criados cerca de 1.400 empregos na região. Segundo ele, o próximo passo será a definição dos cursos. “Nossa equipe vai mapear os locais disponíveis no Grande ABC para oferecer as oficinas de capacitação.”

“Nós, do escritório do Grande ABC, colocamos à disposição nossa grade de cursos que já acontecem e são gratuitos. Eu entendo que o instituto, que tem o contato dos potenciais empreendedores, vai organizá-los para acessar esse treinamento”, afirmou o gerente regional do Sebrae-SP, Paulo Sérgio Cereda.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, disse que a Prefeitura também vai participar da atividade. “Assim que nos forem apresentados todos os dados desta pesquisa, a ideia é divulgar para essa população que ainda desconhece os serviços disponibilizados pela Prefeitura. Temos disponíveis a Sala do Empreendedor, onde podem buscar a formalização, o Centro Público de Trabalho e Renda, para aqueles que querem buscar uma mão de obra, temos o Banco do Povo, além de outras instituições para o crédito que são fundamentais para quem busca empreender”, listou.

Um dos inscritos na iniciativa é Sebastião Cirino, 62 anos, que mora na divisa entre São Paulo e Santo André. Ele pretende tocar o seu negócio próprio, já que se formou em terapia de reiki. “Eu tenho a formação e os equipamentos, mas ainda preciso aprender sobre questões como capital de giro. Creio que isso vai me ajudar muito”, disse.