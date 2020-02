Homem é preso após tentativa de feminicídio em São Bernardo

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



19/02/2020 | 21:49



Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (19) por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada no bairro Baeta Neves, em São Bernardo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar ) para atender ocorrência de pedido de socorro na rua Maria Cordeiro de Melo.

Chegando no local, não conseguiram adentrar no prédio, pois o portão estava trancado, mas após alguns minutos, a vítima, uma mulher de 24 anos, pulou uma das janelas e jogou a chaves para os agentes. Quando entraram no local, avistaram Pedro Henrique Vieira da Silva, 24, pulando o muro. Os policiais passaram uma hora realizando buscas na vizinhança, até que Silva foi encontrado.

A vítima contou a equipe que namorou o indiciado por cerca de um ano, com quem teve um filho, e que o criminoso invadiu sua casa na noite de ontem. Ao vê-la na companhia de amigos, passou a agredi-la e a manteve em cárcere privado desde então e por diversas vezes, a ameaçou de morte. Segundo a mulher, ele chegou a cortar seu cabelo com uma faca, além de tentar sufocá-la.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima estava abatida e possuía diversas marcas por todo corpo. Ela foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Baeta Neves, onde foi medicada e liberada.

Vieira foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. O caso foi registrado no 6º DP (Baeta Neves), do município.