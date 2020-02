BMW Série 2 Gran Coupé chega ao Brasil em duas versões

Leo Alves

O novo BMW Série 2 Gran Coupé foi lançado oficialmente no Brasil. O cupê de quatro portas chega em duas versões, com preços entre R$ 186.950 (218i Gran Coupé Sport GP) e R$ 279.950 (M235i xDrive Gran Coupé).

BMW Série 2 Gran Coupé

Sob o capô, o modelo pode ser equipado com duas opções de motor. A versão mais barata conta com o 1,5l turbo de 140 cv de potência e 22,4 kgfm de torque máximo. Acoplado ao câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas, ele faz de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos e tem máxima de 213 km/h.

Já o M235i, mais potente, é equipado com o propulsor 2.0 turbo de 306 cv de potência e 45,9 kgfm de torque máximo. O câmbio automático de oito marchas e a tração integral xDrive completam o conjunto mecânico. A versão mais potente acelera de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h.

Equipamentos

A versão cupê do Série 2 aposta em diversos itens tecnológicos. Um deles é o Parking Assistant, que pode fazer balizas de modo autônomo, o Reversing Assistant, que registra os últimos 50 metros e pode desfazê-los andando em marcha ré, e o BMW Inteligent Personal Assistant, que permite o controle de funções do veículo por meio de comandos de voz e inteligência artificial.

O BMW 218i Gran Coupé Sport GP está disponível em sete opções de cores externas: a sólida Branco Alpino e as metálicas Preto Safira, Preto, Cinza Mineral, Azul Seaside, Branco Mineral e Vermelho Melbourne. Há ainda duas opções de revestimento interno: Sensatec/Anthracite com detalhes em laranja e Sensatec/Anthracite com detalhes em cinza.

Já o BMW M235i xDrive Gran Coupé está disponível em seis opções de cores externas: a sólida Branco Alpino e as metálicas Preto Safira, Vermelho Melbourne, Cinza Mineral, Azul Misano e Azul SnapperRocks. São três opções de revestimento interno: Couro Preto, Couro vermelho e cinza, além da opção em Alcântara preto e azul.

