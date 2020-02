Demi Lovato revela transtorno alimentar causado por overdose

19/02/2020 | 17:10



Desde seu retorno musical, Demi Lovato está sendo um livro aberto para os seus fãs e discutindo questões super importantes e pessoais que contribuíram para sua recaída após sofrer uma overdose, em 2018. Ao podcast da modelo Ashley Graham, Pretty Big Deal, Demi, que está com 27 anos de idade, revelou na última terça feira, dia 18, sofrer de transtorno alimentar.

- Estou cansada de correr para o chão com exercícios e dieta extrema, disse Lovato à Graham.

- Eu pensei que os últimos anos foram a recuperação de um distúrbio alimentar quando realmente estava caindo, acrescentou a cantora que, no último Grammy, ocorrido em 26 de janeiro de 2020, lançou uma música inédita chamada Anyone.

De acordo com o Radar Online, a artista está trabalhando em uma revisão completa de sua carreira, onde inclui idas à academia e fazer treinos de jiu-jitsu. Lovato conta à Graham que esses métodos extremos se tornaram parte do seu problema e que está vivendo um tipo de mentira quando tenta dizer ao mundo que está feliz, quando na verdade não está.

Embora Demi Lovato tenha passado por momentos complicados, o ano de 2020 tem se mostrado promissor para a cantora. Além da apresentação no Grammy, Demi Lovato cantou o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl e fez de Anyone um hit emocionante.