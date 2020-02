Morre, aos 63 anos, o economista David Kupfer

19/02/2020 | 16:08



Morreu na madrugada desta quarta-feira, 19, o economista David Sergio Kupfer, aos 63 anos, em decorrência de um câncer.

Especialista no setor industrial, Kupfer era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desde 1985, onde foi diretor de pós-graduação e diretor geral do Instituto de Economia até agosto de 2019.

O economista foi um dos fundadores do Grupo de Indústria e Competitividade e editor da Revista de Economia Contemporânea.

"Profundo conhecedor da indústria brasileira, David era reconhecido por seu rigor analítico e capacidade intelectual, compartilhados com seus colegas e alunos de forma ampla e generosa. Sua obra contempla a análise da indústria brasileira em suas diversas dimensões e a formulação de políticas industriais, revelando sua preocupação com o desenvolvimento econômico e social brasileiro ao longo de toda sua carreira", escreveu o Instituto de Economia da UFRJ, em nota de pesar.

A morte do economista também foi lamentada pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), em que atuava como colaborador. Em nota de pesar, o Iedi se referiu a Kupfer como um "companheiro querido e símbolo de competência profissional".

Kupfer foi assessor da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no período de 2011 a 2014, além de integrante do Conselho Superior de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Instituto de Estudos Brasil China.

David Kupfer foi vencedor de dois Prêmios Jabuti, em 1996 e em 2002, por dois livros que organizou. Em 2019, o economista foi laureado com o prêmio de Pesquisador Emérito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

"David deixará muitas saudades a todos que com ele trabalharam e conviveram. Fica o legado de uma carreira dedicada à análise e à promoção do desenvolvimento econômico e social do Brasil", declarou o Instituto de Economia da UFRJ, em nota.