Aos 20 anos de idade, Rapper Pop Smoke é morto a tiros após ter casa invadida

19/02/2020 | 16:10



Aos 20 anos de idade, o rapper Pop Smoke foi morto a tiros após ter sua casa invadida nos Estados Unidos, de acordo com informações do TMZ.

Por volta das 4h30 da manhã do dia 19 de fevereiro, dois homens usando máscaras invadiram a casa do rapper em Hollywood Hills e atiraram várias vezes contra o músico, que ficou gravemente ferido. Ele foi levado de ambulância para o hospital Cedars-Sinai, onde não resistiu.

Enquanto isso, os dois homens fugiram a pé e ainda não foram identificados e nem encontrados pela polícia. Pouco antes de ser assassinado, Pop Smoke havia revelado o seu endereço enquanto mostrava no Instagram alguns recebidos que chegaram à sua casa, e fontes afirmam que ele deu uma festa pouco tempo antes da invasão.

O rapper estava fazendo sucesso nos Estados Unidos com a música Welcome to the Party, uma das apostas para o verão norte-americano, e a canção havia ganhado um remix recentemente com a participação de Nicki Minaj.