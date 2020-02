O show tem que continuar

Miriam Gimenes



É nas adversidades que surgem as melhores oportunidades. Foi com essa ideia em mente que cinco ex-funcionários dos restaurantes da Rota do Frango com Polenta, em São Bernardo, decidiram encarar uma empreitada: abrir espaço de eventos na cidade, o Nova Rota (Avenida Nicola Demarchi, 270), que já tem programação de shows até o fim do ano. O primeiro deles será no dia 21 de março, do Bee Gees Alive. Antes terá apresentação do DJ Marcelo Santana, que tocará flashback.

Humberto Vecchi é um dos gerentes da casa. Durante 38 anos trabalhou no Restaurante Florestal, em São Bernardo, que fechou no início de janeiro, após 64 anos de atividade. Além dele, foram demitidos outros 69 funcionários. O local foi o último grande restaurante da rota – inicialmente composta por 11 estabelecimentos –, precedido pelo São Francisco (que encerrou as atividades em julho do ano passado) e o São Judas Tadeu, em 2016.

“Como fechou a rota toda nós pensamos em abrir uma casa de shows nossa, eventos, casamentos. E estamos montando na mesma linha como era nos outros três (Florestal, São Francisco e São Judas), mas com algumas mudanças, mais modernidade, inclusive dentro da estética do salão, as mesas, o atendimento, a parte mais funcional”, explica Vecchi. Segundo ele, dos outros quatro sócios, três também são ex-funcionários do Florestal e um deles passou pelas três casas. Para custear o espaço foram feitos financiamentos e parcerias.

Para o gerente, os restaurantes tradicionais perderam espaço por não se adequarem às necessidades do público, algo que não pretendem fazer. “Os restaurantes eram antigos, tinham mais de 50 anos. Além da situação econômica do País não ajudar, tem algumas coisas que deveriam ter feito, mas eles se acomodaram com a situação, o que acabou resultando no fechamento.” Vecchi diz que o público queria almoçar nos restaurantes durante a semana, mas pagar o preço do ‘boteco da esquina’. “Mas tem um custo alto você manter a qualidade, os funcionários, não tinha como competir com os restaurantes pequenos.”

Eles não pretendem passar por isso. A Nova Rota deve ser aberta sempre de sexta, sábado e domingo para shows, eventos, casamentos e formaturas. “Vamos oferecer jantares dançantes nas sextas e nos sábados e almoço de domingo. Já temos uma parte reservada para eventos no fim do ano”, adianta. Além do show do Bee Gees Alive, cujos ingressos estão à venda pelo telefone 94627-0000 – e variam de R$ 120 a R$ 180, com comida e bebida inclusos –, o Raça Negra se apresenta na casa dia 14 de agosto, o cantor sertanejo Leonardo, no dia 20 de setembro, e, por fim, Bruno e Marrone, no dia 15 de outubro.