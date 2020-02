De Subaru a BMW: 10 carros legais para comprar por R$ 99.500 (preço de um Polo GTS)

Maria Beatriz Vaccari

Do Garagem360



19/02/2020 | 15:48



A versão GTS do Volkswagen Polo foi lançada no Brasil por R$ 99.470. Quem tem esse valor em mãos pode apostar no zero quilômetro da montadora alemã ou investir em modelos usados de marcas Premium. Audi TT e Subaru Impreza WRX, por exemplo, figuram entre os carros que podem ser encontrados na mesma faixa de preço.

10 carros para comprar pelo preço de um Volkswagen Polo GTS

Na galeria, veja 10 modelos usados vendidos por até R$ 99.470 (os preços foram consultados em anúncios do site Webmotors):

Foto: Reprodução Subaru Impreza WRX 2011/2011 - R$ 78.500 Foto: Reprodução Subaru Impreza WRX 2011/2011 - R$ 78.500 Foto: Reprodução Subaru Impreza WRX 2011/2011 - R$ 78.500 Foto: Reprodução Audi TT 2008/2008 - R$ 90 mil Foto: Reprodução Audi TT 2008/2008 - R$ 90 mil Foto: Reprodução Audi TT 2008/2008 - R$ 90 mil Foto: Divulgação BMW 328i 2013/2014 - R$ 97 mil Foto: Divulgação BMW 328i 2013/2014 - R$ 97 mil Foto: Divulgação BMW 328i 2013/2014 - R$ 97 mil Foto: Divulgação Volvo V40 - 2016/2017 - R$ 80 mil Foto: Divulgação Volvo V40 - 2016/2017 - R$ 80 mil Foto: Divulgação Volvo V40 - 2016/2017 - R$ 80 mil Foto: Reprodução Mercedes-Benz GLA 200 2015/2016 - R$ 95 mil Foto: Reprodução Mercedes-Benz GLA 200 2015/2016 - R$ 95 mil Foto: Reprodução Mercedes-Benz GLA 200 2015/2016 - R$ 95 mil Foto: Divulgação MINI Cooper 2014/2015 - R$ 79.990 Foto: Divulgação MINI Cooper 2014/2015 - R$ 79.990 Foto: Divulgação MINI Cooper 2014/2015 - R$ 79.990 Foto: Reprodução Lexus CT200H 2017/2017 - R$ 99 mil Foto: Reprodução Lexus CT200H 2017/2017 - R$ 99 mil Foto: Reprodução Lexus CT200H 2017/2017 - R$ 99 mil Foto: Divulgação Land Rover Freelander 2 2013/2013 - R$ 83.900 Foto: Divulgação Land Rover Freelander 2 2013/2013 - R$ 83.900 Foto: Divulgação Land Rover Freelander 2 2013/2013 - R$ 83.900 Foto: Divulgação Jeep Compass 2018/2018 - R$ 97.900 Foto: Divulgação Jeep Compass 2018/2018 - R$ 97.900 Foto: Divulgação Jeep Compass 2018/2018 - R$ 97.900 Foto: Divulgação Hyundai Azera 2014/2015 - R$ 85 mil Foto: Divulgação Hyundai Azera 2014/2015 - R$ 85 mil Foto: Divulgação Hyundai Azera 2014/2015 - R$ 85 mil