Conheça as capitais da América do Sul

Leo Alves

Do Rota de Férias



19/02/2020 | 15:18



A América do Sul conta com diversos pontos turísticos em seu território. Muitos deles podem ser facilmente visitados pelos brasileiros, já que o País ocupa boa parte do território sul-americano. Composto por 12 nações, a maior parte delas faz fronteira com o Brasil, exceto Equador e Chile.

Por isso, na galeria a seguir, confira imagens das capitais dos países desta parte do continente americano. Embora seja um território ultramarino e não um país independente, a Guiana Francesa foi acrescentada, já que está geograficamente na América do Sul.

Capitais da América do Sul