Bixby: assistente virtual da Samsung já está disponível em português

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/02/2020 | 15:18



A Samsung anuncia, nesta quarta-feira (19), o lançamento oficial do recurso de voz em português da assistente virtual Bixby no Brasil. Personalizada e programada para auxiliar os usuários em atividades do cotidiano, a solução, antes disponibilizada, em teste beta, para toda a base do Galaxy S10, agora se estende para o Galaxy Note10 e Galaxy Note10+.

“Adaptamos os recursos da Bixby para as características do público brasileiro. Ela está em constante desenvolvimento com base na experiência e feedback dos usuários, pois, em um País tão amplo, um dos principais pontos é justamente levar em consideração os regionalismos, sotaques e gírias”, afirma Bruno Costa, gerente sênior de conteúdos e serviços para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Equipada com tecnologia interativa de aprendizado contínuo, a Bixby tem a finalidade de oferecer um contato mais personalizado e inteligente entre o usuário e o smartphone. Com um simples comando de voz, é possível, por exemplo, verificar e-mails, trocar de música, definir horários de alarme, pedir recomendações de jantar, alternar modos da câmera, tirar fotos e acionar rotas de navegação.

Além dos comandos de voz, a assistente virtual oferece as rotinas Bixby, que utilizam inteligência artificial para aprender sobre padrões e preferências de uso. Desta maneira, ela ajusta automaticamente as configurações do smartphone, controla aplicativos e otimiza a bateria. É possível, também, criar rotinas com base em localização e no que o usuário estiver fazendo, atribuindo uma senha ou frase a um grupo de ações.

