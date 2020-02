Da Redação

Do 33Giga



19/02/2020 | 18:48



Recentemente, a Netflix divulgou as atrações que chegam ao seu catálogo em março de 2020. Entre os destaques dos filmes estão “A Viagem de Chihiro” e três títulos da franquia “Jogos Vorazes”. Em relação às séries, novas temporadas de “Brooklyn Nine-Nine” e “Elite” serão adicionadas. Na galeria, confira a lista completa do que você poderá acompanhar em breve no serviço de streaming.









































































































