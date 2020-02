Segredos de Viagem: irmãs Pacca contam dicas e aventuras no blog

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



19/02/2020 | 13:18



Duas irmãs aventureiras e uma vontade de passar sua sabedoria para frente. Foi assim que, em 2012, surgiu o Segredos de Viagem. Marcella e Marianna Pacca já possuíam muita afinidade com criação de roteiros e perceberam que se tornaram uma fonte de inspiração para outros aspirantes a viajantes. Em entrevista para o Rota de Férias, a co-fundadora e editora de conteúdo do blog, Marcella, explicou mais sobre o início dessa aventura e como as duas fizeram de um hobby, uma profissão.

Como surgiu a ideia de criar o Segredos de Viagem?

O blog surgiu quando eu, Marcella, na época vivendo numa residência estudantil em Paris, na França, recebi uma visita da minha irmã Marianna, que estava voltando de uma temporada de trabalho voluntário na Índia. Foi nesse cenário que tivemos a ideia de criar o blog. Antes disso, porém, percebemos que havíamos nos tornado referência em viagem para amigos e conhecidos que iam sair de férias. Tudo ficou ainda mais forte quando montamos para nós e mais cinco amigas, uma viagem pelo Peru e Bolívia, organizada de forma inteiramente independente. A organização da Marianna em montar os roteiros para as viagens, somada à minha criatividade em encontrar lugares fora do comum, pareceram a soma perfeita para um blog. E esse roteiro (na época, um arquivo de Word) foi altamente compartilhado. Desde então decidimos colocar os nossos relatos e experiências pessoais em uma plataforma online (blog e depois redes sociais), e há mais de sete anos temos compartilhado roteiros, dicas e recomendações para que os leitores possam viajar mais e melhor, explorando dos lugares clássicos aos cantinhos que vão além do óbvio.

Divulgação Marcella Pacca, co-fundadora e editora de conteúdo do Segredos de Viagem

Qual o objetivo de vocês com o Segredos de Viagem?

O objetivo do blog é dar dicas de viagens que vão além do tradicional, que permitam que o leitor possa organizar suas próprias viagens de maneira mais inteligente e com informações relevantes e de qualidade. Tudo isso é feito por pessoas que conhecem bem o destino em questão, têm experiência e testaram na pele o que relatam. Desse modo, nossa ideia é proporcionar uma experiência mais rica e intensa para o nosso leitor, em vez de uma viagem padronizada e óbvia. Atualmente, acreditamos que fazemos um trabalho de curadoria para quem busca luxo acessível durante as viagens.

Como vocês fazem para conseguir viajar tanto e para tantos lugares incríveis?

No começo, o conteúdo surgia a partir de nossas viagens de férias. Atualmente, planejamos passeios que acreditamos que serão interessantes para o nosso leitor. Isso é possível porque o blog é uma empresa que gera lucro, e, consequentemente, viajar passou a ser um investimento para a nossa empresa. Além disso, algumas vezes fazemos projetos especiais com outros blogueiros de viagem para conhecer um destino específico ou somos convidadas para visitar algum destino ou hotel.

Como vocês utilizam a internet para promover o blog?

Nós sempre buscamos produzir um conteúdo completo e de qualidade, e isso se reflete nos resultados de buscas do Google. Temos um alcance orgânico muito bom, por conta desse trabalho de SEO. Além disso, estamos presentes nas redes sociais, como Instagram e Pinterest, trabalhamos com assessoria de imprensa e procuramos fazer colaborações com outros blogs de viagem.

Quais equipamentos vocês utilizam para fazer as fotos?

Utilizamos uma Sony Alpha 3500, uma GoPro e um Dome, mas nosso grande aliado mesmo é o celular. Às vezes temos que ser rápidos ou estamos apenas com ele, e daí o importante é conseguir o registro. O nosso é o iphone 11 Pro.

Divulgação Marianna Pacca, co-fundadora e autora do Segredos de Viagem

De onde vocês tiram todas as informações do blog?

A maior parte das informações do blog vem das nossas vivências e experiências pessoais, e antes de embarcamos fazemos muita pesquisa em sites oficiais de turismo, outros blogs, revistas especializadas e mapas. Além disso, gostamos de conseguir algumas dicas com os moradores locais. Nos posts, escrevemos sobre nossas experiências, com informações práticas, contextos históricos e curiosidades.

Vocês têm uma equipe que auxilia nas postagens ou fazem tudo sozinhas?

A maioria do nosso conteúdo é escrito pelos quatro jornalistas principais do blog: eu, minha irmã Marianna, a Sara Baptista, que faz coberturas de viagens excelentes, e o Felipe Mortara, que já trabalhou no caderno de viagens do Estadão. Esporadicamente publicamos conteúdos escritos por convidados e sempre deixamos as portas abertas para os nossos leitores mandarem os seus próprios relatos de viagem, que são revisados por nós e publicados.

Quais as experiências mais loucas que vocês já tiverem durante suas viagens?

Toda viagem deixa uma lembrança marcante. Foi inesquecível na nossa primeira ida ao Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia (EUA), quando o trânsito parou de repente e o motivo era que um urso estava atravessando a estrada. Quando estávamos em Paris, na França, conhecemos um pessoal a noite, e quando menos esperávamos estávamos em uma festa que estava acontecendo na mansão de um artista francês.

Já passaram por muitos perrengues?

Tomamos a “água da fertilidade e sabedoria” de um riacho no Peru, e logo depois ouvimos o guia falar que ela era impura para beber. Depois desse ato extremo de ingenuidade, eu ainda tive que lidar com uma doença que quase custou minha reprovação em um semestre da minha faculdade. Já a Mari foi fazer trabalho voluntário na Índia por alguns meses e o transfer que deveria estar esperando por ela não apareceu. Ela teve que se virar às 3 da manhã, indo de Tuk Tuk sozinha com três malas nas costas, sem conseguir se comunicar com ninguém, pois ninguém falava inglês, e com medo pela situação atípica em que ela estava. Mas no final tudo correu bem!

Alguma dica para quem deseja começar um blog de viagem?

Comece! O passo mais importante é tirar a ideia do papel. Pode ser uma viagem até mesmo dentro da sua própria cidade, o bacana é dar um novo olhar sobre o assunto que você quer abordar. Depois de iniciado o seu projeto, publique com frequência e não esqueça de passar a sua verdade, porque é ela que fará com que seus leitores se identifiquem com você e leiam mais vezes.

Viaje pelas principais sedes de governo pelo mundo