Lucas afirma que seu objetivo no BBB20 era desestabilizar os jogadores: - Vamos ver quem consegue ficar mais tempo sem comer

Lucas Gallina marcou presença no Mais Você desta quarta-feira, dia 19, após sua eliminação do BBB20 com 62,62% dos votos em um paredão contra Babu e Victor Hugo. Como já aconteceu com Lucas Chumbo, Petrix e Hadson, o fisioterapeuta teve a chance de analisar sua participação no programa e conversar com Patrícia Poeta e Fabricio Battaglini sobre tudo que rolou na casa.

Assim que chegou, a apresentadora contou a Lucas que os internautas pediram para que ele não recebesse café da manhã pelo fato de não ter dado estalecas para a compra da semana no confinamento. A atitude do ex-brother deu o que falar, principalmente depois que a família de Thelma o acusou de ser o culpado por ela chorar de fome durante o confinamento.

Além disso, nas redes sociais, teve até famoso comentando a eliminação de Lucas devido a postura com relação às estalecas. No Twitter, Ana Maria Braga falou na última terça-feira, dia 18:

Sobre o BBB: parece que todo mundo sabe quem vai tomar café da manhã no Mais Você amanhã, menos o próprio eliminado, né?

Bom, e de primeira, foi isso que aconteceu! No início da entrevista apenas um copo de água foi oferecido ao fisioterapeuta que, em tom de brincadeira, declarou:

- Já estou no lucro. Para zero estalecas, água está bom já!

Seguindo o rumo da conversa, Lucas logo falou sobre sua estratégia envolvendo as estalecas e garantiu que, caso não tivesse sido eliminado, iria repetir o feito.

- Lá dentro, é jogo 24 horas. O que eu conseguisse fazer para desestabilizar os outros jogadores, eu iria fazer para sair vitorioso. Se eu ficasse lá mais uma semana, ia doar zero estalecas de novo. Se for sobrevivência, vamos sobreviver, vamos ver quem consegue ficar mais tempo sem comer. Eu fico.

Segundo o fisioterapia, havia comida suficiente para todos que estavam na xepa. Questionado por Battaglini sobre o que pensaria se todos resolvessem não doar estalecas para as compras, o eliminado foi direto:

- Ia ser sobrevivência. Ia ficar legal.

Apesar de ter conseguido desestabilizar o restante dos participantes, Lucas assumiu que a estratégia o prejudicou.

- Foi a desculpa que eles deram para votar em mim. As estalecas. Então, acabou me prejudicando. Se o líder não votasse em mim, acredito que a casa votaria.

Já sobre arrependimento, o ex-brother garantiu que não possui:

- Eu costumo ser oito ou 80 no que faço. Dessa vez, acabei sendo oito. [...] Mas eu não me arrependo.

O ex-brother ainda afirmou que foi ele mesmo durante o confinamento e falou sobre a personalidade:

- Sou muito competitivo, quero sempre ser o melhor em tudo que faço, me esforçar ao máximo.

Ele também comentou que ficou decepcionado quando ouviu de Tiago Leifert que estava eliminado do reality show.

- Não era o resultado que eu queria, queria ser o vencedor, nem queria ficar em segundo, mas acontece.

Patrícia ainda lembrou a polêmica com o plano de sedução dos brothers no confinamento para tentar prejudicar a imagem das sisters comprometidas. Lucas, porém, garantiu que não participava da estratégia.

- Eu não fiz parte desse momento. Foi uma história que um participante inventou para testar as meninas, mas eu e Prior não estávamos nesse momento, nem sabia o que estava acontecendo, fui saber só depois. [...] Em momento algum concordei ou falei alguma coisa, não falei nada, era o Guilherme e o PX [Petrix].

O fisioterapeuta ressaltou que não participaria do plano porque possui uma namorada:

- Eu deixei bem claro desde o início que eu tinha namorada. Se quisesse fazer qualquer ato desse, eu falaria que não tinha namorada.

Assim que saiu da casa, Lucas trocou beijo com a namorada, Juliana. No Mais Você, o ex-brother elogiou a companheira:

- Eu tenho muita sorte, tenho a namorada perfeita, a família perfeita, os amigos perfeitos.

Com planos de casar, mas sem data ainda, o fisioterapeuta contou que a namorada aprovou sua participação no reality show.

- Ela está muito feliz, ganhou muitos seguidores, está sendo bem paparicada. Nenhum puxão de orelha, só elogio!

Por fim, vale dizer que após a eliminação Lucas recebeu, de brincadeira, um cheque com as estalecas que guardou no confinamento. Ele contou que espera sugestão de o que fazer com o que recebeu e prometeu doar o que conseguir arrecadar.

- Eu entrei com um propósito, que deixei bem claro desde o começo, que era ganhar um milhão e 500 mil reais para ajudar as mulheres com câncer de mama. Então, faço um apelo aos telespectadores, de entrar no meu perfil, comentar na foto ou mandar direct, com sugestão do que fazer com esse cheque da produção do Big Brother Brasil... vender, fazer leilão, vaquinha. O que eu arrecadar, vai ser 100% para as mulheres com câncer de mama, finalizou.