Gratuito, Adobe Spark permite criar peças de design sem precisar ser profissional

21/02/2020 | 08:48



O Adobe Spark é uma espécie de pacote para criação digital. Ele é dividido em três grandes categorias (imagens, páginas da web e vídeos), sendo que cada uma traz diferentes modelos de design. Toda a personalização pode ser feita online, via navegador, e gratuitamente. Isso porque o programa é freemium – oferece boa parte dos recursos de graça, mas, para usar tudo é necessário pagar uma mensalidade.

Como funciona o Adobe Spark

Quem quer brincar de designer e criar peças casuais encontra no Adobe Spark um bom aliado. Para usá-lo, basta fazer um cadastro – é possível puxar dados do Google, Facebook ou da Apple, bem como criar um Adobe ID a partir de um e-mail. O programa perguntará o tipo de conteúdo que você pretende produzir para direcionar as opções e, depois, já é possível começar a produção.

Para criar uma nova peça, basta ir até a busca e digitar o tipo de conteúdo que você quer produzir. Aqui, é interessante procurar em inglês para ter acesso a uma gama maior de designs. Por exemplo, escreva “invite” para acessar as opções de convite. Você também pode afunilar as buscas para um melhor resultado, como convite de casamento ou aniversário.

Uma vez que você escolheu o design da peça e clicou em “Criar”, uma tela de personalização aparecerá. Nela, é possível mudar, excluir ou acrescentar texto, fonte, cor, tamanho, ícones e até texturas. Assim que finalizado, selecione “Baixar” para fazer o download. Como a versão é gratuita, o conteúdo terá uma pequena marca d’água no canto inferior direito. Todas as criações ficam salvas no perfil do usuário.

Além dos convites, o Adobe Spark permite que o usuário crie conteúdo para as redes sociais, como uma publicação no Instagram ou capa do Facebook, cartões, layout de sites, e muito mais – clique aqui para conferir as opções.

Se você tem experiência

Caso você tenha certa experiência com design e queira uma ferramenta para acelerar os processos, a dica é usar a versão paga do Adobe Spark. Os valores começam em R$ 43 mensais para a conta individual.

A assinatura dá direito a desbloquear ferramentas avançadas, acessar a biblioteca completa de cores, fontes e imagens, e retirar a marca d’água. As peças também podem ser trabalhadas em equipe e é possível ver as edições que cada pessoa realizou.