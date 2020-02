Do Diário do Grande ABC



O Disney Channel anunciou que o filme Zombies 2 chega à versão brasileira do canal pago em 13 de março. Diversos vídeos estão sendo colocados nas redes sociais da versão brasileira do canal pago e mostram um pouco da aguardada produção. O trailer oficial já pode ser visto no YouTube.

O longa-metragem norte-americano é sequência da produção Zombies (2018), sobre cidade que abre espaço para que zumbis possam frequentar o colégio do local. O romance entre o ‘estranho’ Zed e a líder de torcida Addison é essencial para a trama. No novo filme, a comunidade de Seabrook é agitada pela inesperada chegada de grupo de lobisomens.

Segundo a sinopse oficial, Zed e Addison estão se preparando para o grande baile de formatura em Seabrook High. Mas, quando um grupo de lobisomens adolescentes liderados por Willa, Wyatt e Wynter chega em busca de antiga fonte de vida enterrada em algum lugar da cidade, o conselho local se assusta e restaura as leis anti-monstro, separando Zed e Addison novamente.

A data de apresentação de Zombies 2 no Brasil contará com programação especial. Série de curtas sobre o filme serão exibidos antes do longa-metragem, assim como materiais de Descendentes 3 e pequena amostra da segunda temporada do seriado Bia, com estreia em 16 de março.

Como aquecimento para a chegada da nova produção do Disney Channel, o álbum musical do filme já está disponível no formato digital em plataformas de música de streaming. A playlist conta com nove canções originais interpretadas pelo elenco.