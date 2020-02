Atriz de Austin Powers e Transformers morre aos 66 anos

19/02/2020 | 11:11



Segundo informações da Variety, Esther Scott sofreu um ataque cardíaco e morreu na última terça-feira, dia 18, em Los Angeles, aos 66 anos da idade.

A atriz ficou conhecida por suas inúmeras participações em séries como Três É Demais, Melrose, The Geena Davis Show e Hart of Dixie, além de ter atuado nos filmes Dreamgirls: Em Busca de um Sonho, Transformers, Austin Powers em o Homem do Membro de Ouro e, mais recentemente, em 2016, em O Nascimento de Uma Nação.

Além dela, aos 74 anos de idade, morreu Ja?net DuBois, conhecida por ter atuado nas séries Good Times e Dupla do Barulho, além de ter vivido a Momma Bosley em As Panteras: Detonando.

A atriz foi encontrada morta pela polícia em sua casa em Glendale, na Califórnia, também no dia 18 de fevereiro. Aparentemente, a veterana morreu de causas naturais, segundo informações do The Huffington Post.