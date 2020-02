Boninho fala sobre a volta do quarto branco no BBB

19/02/2020 | 11:11



Você acha que o clima no BBB está tenso? Então olha só: ainda na madrugada desta quarta-feira, dia 19, Boninho revelou em seu Twitter que a volta do quarto branco no BBB20 é real!

Então. Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 20. E para pressionar o teto?, escreveu ele.

Para quem não lembra, o quarto branco foi usado no BBB9 como castigo para quem atendesse ao big fone. A então novidade causou polêmica, por ser um quarto revestido de banco, com paredes acolchoadas e as luzes não se apagarem.

Durante o reality, Newton Siqueira atendeu ao big fone e foi para o quarto com Ralf Krause e Leonardo Jancu. Após 30 horas por lá, Leonardo pediu para sair e foi eliminado.

Já no BBB10 quem atendeu o aparelho foi Angélica. Ela levou Cacau e Serginho para o quarto branco. Durante o tempo em que estiveram lá dentro, o público votou para que Serginho ganhasse imunidade. Angélica acabou eliminada. Socorro!