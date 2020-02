Após eliminação de Lucas, Felipe Prior se isola, discute com Boca Rosa e planeja nova estratégia no BBB20

19/02/2020 | 11:10



A madrugada dessa quarta-feira, dia 19, foi de confusão após a eliminação de Lucas, que deixou a competição com 62,62% dos votos após perder a disputa para Victor Hugo e Babu, que obtiveram 36,08% e 1,30%, respectivamente.

Para começar, assim que foi eliminado, ele seguiu para os bastidores do BBB20 para dar sua primeira entrevista fora da casa. O fisioterapeuta conferiu algumas cenas de sua participação e acabou ficando na maior saia justa após relembrar uma conversa sua com Guilherme em que declarou não querer comer Mari porque não estava com fome.

Envergonhado, Lucas disse que não se lembrava da fala e pediu desculpas:

- Usei as palavras erradas, peço desculpas, mas o que quis falar é que eu tenho namorada. Peço desculpas para a Mari, pro namorado dela e para todas as mulheres do Brasil. Eu olho aqui e foi errado.

Já na casa, quem mais sentiu com a saída do fisioterapeuta foi Felipe Prior. Após a eliminação, o arquiteto se isolou no quarto vila e depois ganhou a companhia de Babu. Os dois refletiram sobre o jogo e o ator declarou:

- Tem uma dupla aqui ainda, vamos pegar o Líder.

Depois, na área externa, Felipe analisou a postura dos colegas de confinamento. Para ele, Pyong mente para tudo e falou na frente do hipnólogo o seguinte:

- Vamos ver se você vai ser homem para assumir o que você fala para mim e o que fala no ao vivo, demorou? Porque isso você não é. Meu recado está dado. Só precisava falar isso para você. Próximo Paredão usa suas capangas e coloca eu e você no Paredão, demorou?

Durante conversa, a dupla ainda planejou uma nova estratégia com uma das sisters. Sem citar o nome da confinada, Babu disse:

- Pode deixar que ela não é ameaça, ela vira para a gente rapidinho.

Felipe, então, respondeu:

- Eu não quero que ninguém vire mais para mim, eu não vou reverter jogo.

O ator, no entanto, insistiu que é necessário agir com inteligência, e Felipe destacou que não fará a cabeça de ninguém, mas que a situação irá mudar quando ele for Líder.

O ator, por fim, completou afirmando que eles precisam estar receptivos.

- Você faz o trabalho de campo e eu faço o burocrático.

O que será que eles estão armando, hein?

A tensão envolvendo Felipe, no entanto, ainda está longe de acabar. Isso porque, horas antes da decisão do paredão, o arquiteto causou a maior confusão ao registrar escondido em seu celular um momento íntimo entre Guilherme e Bianca, em que ambos estão na sala se abraçando sem a presença de Gabi. Posteriormente, a cena foi exibida na televisão da casa e um climão se instalou entre o modelo e a cantora sertaneja, com quem vem se relacionando ao longo do programa. Gabi seguiu para o lado de fora da casa e desatou a chorar, o que levou Guilherme a questioná-la diversas vezes o que estava acontecendo:

- Se tiver alguma coisa, eu quero que você fale, não quero ficar perguntando toda hora, porque é ruim? Eu te fiz algo?, insistiu.

No entanto, a sister disse que o rapaz poderia ficar tranquilo que não tinha nada demais.

- Mas eu não quero te deixar. Se você estiver mal, eu não quero te deixar sozinha. Eu não consigo. É que eu estou acostumado a ver você sorrindo, aí não é comum isso, Guilherme completou.

Por fim, a madrugada foi marcada por uma discussão entre Bianca e Felipe. A influenciadora digital tentou alertar o arquiteto sobre a sua postura no jogo, mas ele pareceu não ter gostado muito do conselho.

- Você não gosta quando julgam você, né? Mas você está julgando os outros de ter panelinha. Você está julgando, decretou Bianca.

- Tiraram todos os meus amigos aqui por causa de panelinha, retrucou o brother.

- E saíram. Quer ser o próximo?.

A conversa, no entanto, não tomou rumos amigáveis e Bianca terminou dizendo:

- Está faltando humildade no teu aprendizado.

Depois, em papo com Flayslane, Ivy e Mari - quando Felipe não estava mais na área externa -, a influenciadora digital contou o que rolou com o arquiteto. Para ela, o Prior é um cara que não está pronto para escutar. Complicado, né?