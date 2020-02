19/02/2020 | 11:10



Sabe aquela foto mais engraçada que você faz com os amigos ou com a família nos momentos de descontração? Com os famosos isso também acontece, é claro! E muitos deles acabam postando esses cliques nas redes sociais fazendo a alegria dos fãs, como é o caso de Antônio Fagundes.

O ator anda se divertindo com o Instagram e, aos 70 anos de idade, posou com um chapéu de emoji de fezes com a seguinte legenda:

Humor de segunda? Nada disso, só me familiarizando com os emojis.

Vê se pode!