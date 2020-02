Ana Maria Braga faz piada com possível eliminado do BBB20 e web vê indireta para Lucas: Amo o deboche

19/02/2020 | 10:11



Já é tradição do Mais Você o mais recente eliminado do BBB20 ir tomar café da manhã no dia seguinte. E mesmo de férias, Ana Maria Braga tem usado bastante as redes sociais para comentar sobre o reality show. Tanto que, horas antes, ela falou sobre a eliminação que iria ocorrer no mais tarde entre Babu Santana, Victor Hugo e Lucas Gallina - o que acabou anunciando o fim do jogo para Lucas, que recebeu 62% dos votos.

No Twitter, Ana Maria postou:

Sobre o BBB: parece que todo mundo sabe quem vai tomar café da manhã no Mais Você amanhã, menos o próprio eliminado, né?

Seus seguidores logo entenderam como uma indireta para Lucas, que comentaram o seguinte:

Eu quero que sirva só água pro eliminado de hoje, viu, Ana maria Braga.

Amo o deboche.

Ana Maria, é seu dever perguntar pra ele o que ele pretende comprar aqui fora com as estalecas que ele comprou.

Inclusive, deveria ter um menu exclusivo pra ele: água e gelo.

Já outros, criticaram a loira:

Desculpe, Ana, tenho maior respeito por você mas esse seu Twitter se foi você mesmo que publicou é muita falta de profissionalismo.

Cadê a imparcialidade, gata?!

As piadas das estalecas tem a ver com o fato de Lucas não ter contribuído com nenhuma estaleca para as compras da semana no mercado - algo que rendeu uma briga e tanto com Thelma. Com isso, os integrantes da xepa ficaram com pouca comida e reclamaram bastante.