19/02/2020 | 08:24



O Banco Central da Turquia decidiu hoje cortar sua taxa básica de juros - a de recompra de uma semana - pela sexta vez consecutiva, de 11,25% para 10,75%.

Em comunicado, o BC turco reiterou que "a recuperação da atividade econômica continua", segundo dados recentes, mas ressaltou que os investimentos e emprego "permanecem fracos".

Ainda no comunicado, a instituição reafirmou que "o curso da inflação é considerado amplamente consistente com a previsão para o final do ano".