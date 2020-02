19/02/2020 | 07:25



A força-tarefa da Lava Jato no Paraná ratificou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os ex-senadores emedebistas Romero Jucá (RR) e Valdir Raupp (RO) por corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da Transpetro, subsidiária da Petrobrás. Sem foro, Jucá e Raupp tiveram seus casos enviados à Justiça Federal no Paraná. As defesas de ambos não foram localizadas pela reportagem. O espaço está aberto para manifestações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.