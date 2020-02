Ramalhão vence EC São Bernardo em jogo treino

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/02/2020 | 23:12



Com a semana livre para treinar, Santo André e EC São Bernardo fizeram ontem jogo treino para dar ritmo aos jogadores que não estão sendo utilizados no Campeonato Paulista. A atividade, realizada no Estádio Bruno Daniel, terminou com vitória do Ramalhão, que disputa a Série A-1, por 2 a 1 – o Cachorrão está na Série A-3.

No primeiro tempo da partida, Johnny, que era do EC São Bernardo e ainda não estreou pelo Santo André, marcou para os anfitriões; Murilo anotou para o Cachorrão. Já na segunda etapa, Ramon, que já tem um gol na Série A-1, deu números finais ao confronto.

“Foi mais para movimentar o pessoal que não vem sendo utilizado constantemente e deixar todos em patamar próximo daqueles que vêm jogando. Adversário é muito bem montado e exigiu bastante da nossa equipe”, declarou o técnico do Santo André, Paulo Roberto Santos.

Do outro lado, o técnico do EC São Bernardo Renato Peixe também aprovou a atividade. “Esses jogos são muito importantes. Enfrentamos o Santo André, que vem fazendo belo Paulistão. Demos oportunidade para todo o elenco e jogamos de igual para igual. Os atletas gostam dessas partidas e, por isso, acho que foi muito benéfico”, avaliou o treinador do Cachorrão, que, no sábado, visita o Primavera.

PROMOÇÃO DE INGRESSO

Melhor time do Paulistão com cinco vitórias em seis jogos, o Santo André espera levar grande número de torcedores à partida contra o Red Bull Bragantino, domingo, às 16h, no Bruno Daniel. Ontem, a diretoria anunciou parceria com a campanha Elas no Estádio, promovida pela Federação Paulista de Futebol e as mulheres vão pagar meia entrada (R$ 20). A iniciativa visa aumentar o público feminino nos estádios. Além disso, menores de 12 anos e maiores de 60 não pagam pelo ingresso, mas precisam retirar o bilhete.