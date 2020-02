Dupla de Mauá conhece caminho na Segundona

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/02/2020 | 23:50



Os sonhos de Grêmio Mauaense e Mauá FC ingressarem na Série A-3 estadual de 2021 tiveram caminhos iniciais traçados pela Federação Paulista de Futebol, que divulgou a tabela da Segundona-2020. A região teria três representantes, mas o CAD Ribeirão Pires não conseguiu ajeitar as instalações de seu estádio em tempo hábil.

Sendo assim, Locomotiva e Índio vão integrar o Grupo 6 ao lado de Itararé, Jabaquara, Elosport, Taboão da Serra e Osasco FC. Destes, os dois primeiros avançam para a segunda fase, bem como quatro dos seis melhores terceiros colocados entre as chaves. O Mauá FC estreia dia 18 de abril, no Estádio Pedro Benedetti, contra o Jabaquara, enquanto o Grêmio Mauaense debuta dia 19, fora de casa, diante do Itararé.

Neste ano o regulamento do torneio (que mais uma vez será sub-23) determina que haverá uma subdivisão, ou seja, os 16 que passarem da primeira fase (exceção feita ao campeão e vice, que serão promovidos, bem como os dois relegados da A-3 deste ano) vão disputar o que os dirigentes apelidaram de Série B-1 em 2021. Os restantes participarão da B-2.

“Chave difícil. Nosso primeiro intuito é buscar esse primeiro acesso à B-1. Depois, no mata-mata, vamos lutar para subir para a Série A-3 de 2021. Sabemos que não será fácil, mas nos nossos dois primeiros anos fomos bem, conseguimos passar de fase”, destacou o presidente do Mauá FC, Vagner Tegi. “Todo ano a gente monta times competitivos. A gente vem trabalhando com empréstimos junto a Santo André, São Bernardo, Água Santa, São Caetano. E mantivemos a comissão técnica, gostamos do trabalho do Tássio no ano passado”, afirmou o mandatário do Grêmio Mauaense, Marcos Antônio Capuano, o Quinho.