Santo André Futsal apresenta os elencos para temporada 2020

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/02/2020 | 23:48



O Santo André Futsal deu a largada oficial para a temporada 2020, ontem, em festa grandiosa no Teatro Municipal, que recebeu mais de 500 pessoas entre jogadores, familiares, dirigentes, além do prefeito Paulo Serra (PSDB). Foram apresentados os três uniformes que serão usados pelo time neste ano e também os elencos principal e das equipes de base.

A expectativa é grande sobre o time de cima, que foi ao menos semifinalista nas cinco competições que disputou em 2019: campeão nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos com o time sub-20; vice-campeão paulista sub-20; vice-campeão do Paulista adulto; e terceiro colocado da Liga Paulista.

O prefeito Paulo Serra comemorou o sucesso da equipe. “A modalidade tem crescido muito. Estamos investindo bastante na formação, nas crianças e também em esportes que não tínhamos tanta tradição, mas que têm atletas competitivos. Esse projeto em especial nos deixa muito felizes porque é algo que começamos do zero e hoje colhemos os frutos”, destacou o chefe do Executivo.

Presidente da equipe e da Liga de Futebol de Salão de Santo André, Rodolfo de Oliveira Guedes também estava entusiasmado. “Ver o teatro lotado, ainda mais em dia atípico, com muita chuva, é a realização de um sonho. Quando iniciamos o projeto jamais imaginava que Santo André poderia reunir todas as categorias e isso é só o começo. Ainda acho que estamos atrasados, não podemos ficar de fora da Liga Nacional e estamos lutando para fazer boa temporada e conseguir o patrocínio necessário para estar entre as principais equipes do Brasil”, projetou o dirigente.

A temporada começa para o Santo André na segunda quinzena de março, com a Copa LPF. Depois, ainda disputa a Liga Paulista, o Campeonato Paulista, além dos Jogos Regionais e Abertos. O time manteve o técnico Ivan e seis jogadores do valorizado elenco de 2019: Tata, Mancine, Xaropinho, Felipe, César e Cesinha. Dois atletas foram promovido do grupo sub-20: Rizzi e Kantê.

“Temos boas expectativas, mas a gente sabe que no futsal tem de dar liga. Perdemos vários jogadores, que é algo normal por causa do bom rendimento que tivemos no ano passado, mas o trabalho está bem adiantado, jogadores estão abertos ao que queremos e esperamos fazer um ótimo ano”, projetou o técnico Ivan.

Entre as caras novas já contratadas estão Gustavo Dragão, Jonathan, Rezala e Clayton. A expectativa é que o time ainda apresente novos atletas nos próximos dias. A missão do Santo André neste ano é se consolidar como uma das forças da modalidade. “Para ganhar, tem de estar sempre chegando. Isso que tenho falado para eles, que a gente consiga se manter entre os primeiros, fazer grande campanha e se solidificar”, finalizou Ivan.