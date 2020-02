Sto.André garante recursos para revitalizações em Paranapiacaba

Junior Carvalho



19/02/2020 | 00:01



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), anunciou ontem que garantiu repasse federal, na ordem de R$ 4,4 milhões, para a continuidade de restaurações de equipamentos na Vila de Paranapiacaba. A principal destinação do recurso será para a reforma de campo de futebol, considerado por historiadores como o mais antigo do País.

A obra no campo faz parte de pacote de outras intervenções na vila histórica. “O mais importante foi a liberação de R$ 4,4 milhões do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para a revitalização do campo de futebol do Clube União Lyra Serrano, em Paranapiacaba. É um espaço importante, que, inclusive, buscamos o reconhecimento oficial de ser o primeiro campo de futebol do País com medidas oficiais. É uma relíquia que a gente tem que conservar. Vamos remodelar o campo aos moldes do que era, no século 19”, explicou o prefeito, que comemorou a promessa de repasse nas redes sociais.

De acordo com o tucano, a previsão é a de que as obras do campo iniciem em até dois meses. “Não gosto muito de dar prazos de licitação, mas acredito que em 60 dias seja tempo suficiente e que a gente consiga dar início às obras ainda no primeiro semestre. São seis meses de obras, então, se tudo der certo, se não houver problema jurídico, a gente consegue entregar esse campo ainda neste ano”, estimou.

O projeto prevê as reformas da arquibancada e do vestiário. No ano passado, durante a abertura do Festival de Inverno, a administração andreense inaugurou a torre do relógio, réplica do britânico Big Ben, que passou por restauração.

Além do repasse nessa área, Paulo Serra também divulgou que a cidade conquistará R$ 1 milhão, por meio de emenda do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos). “Esse recurso vai possibilitar, entre outras coisas, o início da construção do hospital de retaguarda da Vila Luzita”, disse o prefeito. “É nossa obrigação, assumimos o compromisso na campanha de ajudar todas as cidades, principalmente na área da saúde”, pontuou o parlamentar, em vídeo gravado ao lado do chefe do Executivo. (Colaborou Natália Fernandjes)