Sto.André aposta na tecnologia para ampliar a inclusão escolar

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



18/02/2020 | 23:50



A Prefeitura de Santo André lançará hoje programa que pretende ampliar a inclusão de estudantes com deficiência na rede municipal. Trata-se do TiX Letramento, ferramenta que permite que o aluno com dificuldade de aprendizagem interaja durante as atividades por meio de um computador acoplado a um teclado inteligente multifuncional, que pode ser acessado a partir de um toque ou de piscar de olhos.

A tecnologia está prevista para chegar às 22 classes de atendimento educacional especializado da rede municipal, as chamadas salas de recurso, em março. Pelo menos 500 estudantes da educação infantil e ensino fundamental serão beneficiados com o programa.

Prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB) destaca que a ferramenta inédita corresponde a avanço no âmbito das tecnologias assistivas – estratégia utilizada para ampliar ou possibilitar a execução de atividade pretendida por pessoa com deficiência. “Nossa equipe ficou animada com esse programa, que certamente é o que temos de mais moderno na área da educação inclusiva”, diz.

As salas de recursos multifuncionais são espaços dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos que visam fornecer condições de aprendizagem no ensino regular e no contraturno do estudante.

Para fazer uso da ferramenta, os professores da rede municipal participam de capacitação específica. O programa oferece plataforma de colaboração e de conteúdos via internet, consultoria e acompanhamento presencial, além de palestras, atendimento telefônico, formação e acompanhamento dos resultados. “A política pública só faz sentido se for voltada às pessoas. Nosso objetivo é que o aluno da educação inclusiva e a família dele tenham mais qualidade de vida”, considera o prefeito.

Entre os objetivos do programa estão a melhora da comunicação do aluno e o desenvolvimento de competências e habilidades de leitura, produção de texto e cálculos matemáticos. Além disso, o projeto busca o empoderamento e garantia de autonomia, independência e privacidade aos estudantes com deficiências físicas, motoras ou cognitivas. A ferramenta só não é indicada para pessoas com baixa visão, cegueira ou surdez.

O convênio entre a Secretaria da Educação de Santo André com o Grupo Actcon, responsável pelo projeto, custou em torno de R$ 1,17 milhão e tem duração de um ano, no entanto, Paulo Serra acredita na renovação da parceria. “Se tivermos sucesso, não tenho dúvida de que esse programa irá se tornar política pública.”