Do Dgabc.com.br



18/02/2020 | 21:29



A quarta-feira será mais um dia típico de verão no Grande ABC. O dia será de céu parcialmente nublado, Sol e calor, mas no final da tarde poderão ocorrer pancadas isoladas de chuva. As temperaturas permanecem elevadas, com mínima prevista de 22ºC e máxima de 32ºC.

A passagem de um ciclone pelo mar no final da quinta-feira mudará o tempo. No final da tarde de quinta estão sendo esperadas novas pancadas de chuva e a partir de sexta a tendência é de céu com mais nebulosidade, chuva a qualquer momento e temperaturas em declínio.