BMW apresenta novo modelo de roda mais leve e aerodinâmico

A BMW anunciou um novo tipo de roda que deve chegar ao mercado ainda em 2020. Produzido em alumínio, com pastilhas mais leves e projetas individualmente, o modelo se destaca por pela eficiência e aerodinâmica.

Em relação ao BMW X3 convencional, por exemplo, as rodas oferecem menos resistência ao ar, com um arrasto aerodinâmico 5% menor, além de ser 2% mais eficiente e 15% mais leve graças ao fluxo de ar em torno dos arcos. As dimensões, por sua vez, garantem a robustez necessária para encarar variados tipos de terrenos, enquanto o seu design personalizado permite atender a diferentes estilos.

A previsão é de que as novas rodas sejam lançadas mundialmente no novo BMW iX3, o primeiro SAV (Sport Activity Vehicle) da fabricante alemã. Elas também estarão disponíveis nos modelos iNext e i4, a partir de 2021.

