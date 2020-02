Líderes já indicaram 34 parlamentares para a comissão mista da reforma tributária

18/02/2020 | 18:31



Até o momento, 34 parlamentares já foram indicados para compor a comissão mista que irá analisar a reforma tributária. Desse total, 16 senadores e 18 deputados. As indicações dos nomes foram feitas pelos líderes dos partidos.

No total, o grupo será formado por 25 deputados e 25 senadores. A intenção do colegiado é costurar um texto de consenso a partir das propostas que já estão tramitando nas duas Casas. O Executivo também deverá encaminhar sugestões para as mudanças no sistema de tributos.

Eis a lista dos parlamentares titulares já indicados:

Senadores

Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB)

Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Kátia Abreu (PDT-TO)

Eliziane Gama (Cidadania-MA)

José Serra (PSDB-SP)

Roberto Rocha (PSDB-MA)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Major Olímpio (PSL-SP)

Omar Aziz (PSD-AM)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Otto Alencar (PSD-BA)

Marcos Rogério (DEM-RO)

Chico Rodrigues (DEM-RR)

Wellington Fagundes (PL-MT)

Reguffe (PODE-DF)

Oriovisto Guimarães (PODE-PR)

Deputados

Afonso Florence (PT-BA)

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP)

Marcelo Ramos (PL-AM)

Hugo Leal (PSD-RJ)

Hildo Rocha (MDB-MA)

Vitor Lippi (PSDB-SP)

Tadeu Alencar (PSB-PE)

Mauro Benevides Filho (PDT-CE)

Luis Miranda (DEM-DF)

Léo Moraes (PODE-RO)

Santini (PTB-RS)

Fernanda Melchionna (PSOL-RS)

Glaustin Fokus (PSC-GO)

Paula Belmonte (Cidadania-DF)

Alexis Fonteyne (Novo-SP)

Luís Tibé (Avante-MG)

Marreca Filho (Patriota-MA)

Enrico Misasi (PV-SP)