Ocara.Inesquecível

19/02/2020



“Caiu um pandeiro do céu/Foi Noel quem jogou/Houve silêncio de um minuto/Todo o Brasil tirou o luto/E o samba continuou.”

Do samba Pandeiro do Céu, de Marinho e Antonio Lopes (do livreto editado pela Agremiação Cultural Estudantil de São Bernardo para o Carnaval de 1953).

Há 30 anos, no Carnaval de 1990, Memória descobriu o acervo de imagens do Ocara Clube, guiado por Ademar de Barros, que está neste 2020 no DGABC TV, entrevistado pela jornalista Marcela Ibelli em Diálogo Diário.

Aquelas imagens estão todas preservadas e sistematizadas no Banco de Dados do Diário, preciosidades que enriquecem o mais completo arquivo histórico do Grande ABC. Se não temos passarela do samba, temos história preservada.

Diário há 30 anos