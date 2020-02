BC entende que compulsório é alto e existe plano para diminuí-lo, diz Campos Neto

18/02/2020 | 18:13



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a instituição entende que o nível dos compulsórios bancários é alto no Brasil. Ao mesmo tempo, pontuou que existe um plano para diminuí-lo.

O comentário de Campos Neto foi feito durante reunião com deputados da bancada do DEM, na Câmara dos Deputados.

Campos Neto participou do encontro com os parlamentares para discutir o projeto de autonomia do BC, que tramita na Casa. No entanto, ele foi questionado sobre outros assuntos, como o nível do compulsório bancário - a parcela de recursos de curto e longo prazo dos clientes que os bancos são obrigados a recolher no BC.

O presidente do BC pontuou que, desde sua chegada ao BC, a instituição já liberou cerca de R$ 20 bilhões em compulsórios.

Ele reconheceu ainda que o dinheiro ficou empossado - ou seja, não foi necessariamente utilizado pelas instituições financeiras em novas operações de crédito. "Mais recentemente, vimos que o dinheiro do compulsório está indo para o crédito, mais especificamente, para o imobiliário", comentou.