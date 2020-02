BC não é 'entregue aos banqueiros', diz Campos Neto

18/02/2020 | 17:58



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, negou nesta terça-feira, 18, que o BC esteja "entregue aos banqueiros". Esta, segundo ele, é uma crítica comum em relação à autarquia. Campos Neto afirmou que o BC tem uma "agenda competitiva" para o mercado financeiro.

Campos Neto participa de reunião com deputados da bancada do DEM, na Câmara dos Deputados, para discutir o projeto de autonomia do BC, que tramita na Casa.

O presidente do BC também afirmou que é "fácil" demonstrar que "a melhor forma de crescer é ter sistema financeiro sólido e inflação controlada".

Segundo ele, o projeto de autonomia do BC é uma oportunidade de deixar um "legado para próximas gerações, com sistema mais robusto, taxa de juros estruturalmente mais baixa".

Para ele, o projeto de autonomia do BC, quando aprovado, vai contribuir para a atração de investidores. "O projeto de autonomia é oportunidade de ter sistema mais robusto e juros mais baixos", acrescentou.