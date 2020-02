Filho de Leonardo, Zé Felipe confirma fim do noivado e ironiza polêmica sobre traição com outro homem

18/02/2020 | 17:10



Recentemente, Zé Felipe virou notícia por se abrir em relação a uma doença incurável que possui e sobre a qual desabafou nos últimos tempos. E agora o filho de Leonardo voltou às manchetes por confirmar o término do relacionamento com Isabella Arantes, dançarina do Domingão do Faustão. A notícia do fim do noivado já vinha pipocando na web desde o começo de fevereiro, mas o cantor ainda não tinha se manifestado sobre o tema. Até agora! Em uma publicação no Instagram, o sertanejo resolveu negar de uma vez por todas que ainda esteja no relacionamento.

Terminou com a Isabela?, perguntou um internauta, que teve como resposta apenas um sim, isso na noite da última segunda-feira, dia 17, no perfil do cantor nas redes sociais.

Mas não terminou por aí. Ele ainda postou um vídeo ironizando os rumores recentes que surgiram dizendo que ele estava envolvido em uma polêmica traição. Isso porque nos últimos dias os internautas afirmavam que o cantor teria traído a ex-noiva com um homem. No vídeo, ele diz:

- Que que é? Fala aí! (risos) O que é, palhaço?, perguntou ele ao mostrar um amigo lendo uma mensagem na web.

- Vai ser mais feliz se assumir que é gay. (risos) E sorte dos homens que pegarem ele porque é lindo! (risos), brincou o amigo.

Aliás, não foi apenas o filho de Leonardo que falou sobre o término da relação. A bailarina também falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento de quase um ano. Tudo aconteceu em uma publicação no Instagram, em que ela recebeu o apoio de um internauta sobre o término.

Se tem alguém que deve se envergonhar muito de algo é ele. Independente se isso for boato ou não, você não precisava estar passando por nada disso. Enfim, força. Você é linda e eu sinto muita verdade em você.

Como resposta, Isabella falou:

Acabei de sair de uma oração. Você está falando tudo o que o pastor me disse. Mais uma vez Deus me confirmando. Obrigada pelas lindas palavras. Deus te abençoe.

Será que essa história ainda vai dar pano para manga?