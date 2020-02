18/02/2020 | 16:11



José Loreto foi visto curtindo a virada do Ano Novo na Bahia com um suposto novo affair - a DJ Bruna Lennon. Agora, segundo informações do Extra, que cravou que os dois estão namorando, o casal foi visto no maior clima de romance no restaurante Zazá Bistrô, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira, dia 17.

O ator está solteiro há um ano, desde quando o seu casamento com Débora Nascimento chegou ao fim. Na época, Loreto chegou a se pronunciar publicamente, já que diversos rumores de traição vieram à tona. A atriz, por sua vez, assumiu o namoro com o médico dermatologista Luiz Perez em setembro de 2019.

Juntos, Loreto e Débora são papais de Bella, nascida em abril de 2018.