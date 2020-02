Astros de Locke & Key e 13 Reasons Why assumem namoro pelo Instagram

18/02/2020 | 16:10



No último domingo, dia 16, o ator Connor Jessup, conhecido pela série Locke & Key, publicou uma foto com o astro Miles Heizer - o Alex de 13 Reasons Why - e se declarou para o namorado:

Estou atrasado, mas eu te amo, você é bom e me faz melhor. Feliz Valentine's Day, escreveu, confirmando especulações que aconteciam entre os fãs.

A foto está com quase 90 mil likes - em dois dias - e os seguidores de Connor não contiveram as emoções e exaltaram o novo casal:

Eu não consigo parar de sorrir para essa foto! Felicidades!

Vocês dois estão juntos? Estou tão feliz por vocês!

Eu não tinha nenhuma ideia de que vocês dois estavam juntos! Como assim?!

Outro fã, usando o nome dos personagens interpretados pelos rapazes, brincou:

Tyler Locke e Alex Standall são um casal?

Contudo, essa não é a primeira vez que os dois aparecem juntos nas redes! Em dezembro de 2019, Connor postou uma foto, ao lado de Miles, usando uma fantasia de árvore de Natal.

Também por meio de seu Instagram, em junho de 2019, Jessup falou sobre sua sexualidade e revelou ser gay:

Eu sabia que era gay desde quando tinha 13 anos, mas escondi isso por anos (...) Não vale a pena. Ninguém vai se importar de qualquer maneira. (...) O mais doloroso: eu falei sobre personagens gays que interpretei de uma forma neutra, em uma distância quase antropológica, como se eles fossem separados de mim.