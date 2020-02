Castelo da Cinderela, na Disney, passará por reforma em comemoração aos 70 anos do desenho

18/02/2020 | 16:10



Quando você assiste suas produções favoritas, você tem vontade de às vezes estar dentro da história? Ou então estando no cenário e participando de grandes aventuras ao lado dos personagens? Esse sentimento é comum às crianças - e adultos - que visitam o Magic Kingdom, parque de diversão da Walt Disney World Resort em Orlando, Estados Unidos, e se deparam com o icônico castelo da Cinderela.

A fortaleza, no entanto, está prestes a passar por uma reformulação, em comemoração aos 70 anos do filme de mesmo nome.

De acordo com a Fox News, o vice-presidente do parque, Jason Kirk, garantiu que as mudanças vão tornar o castelo ainda mais mágico, e o makeover contará com tons mais vibrantes de azul nas torres e mais detalhes em dourado. Será que ele ficará ainda mais impressionante?