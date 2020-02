Empresa química oferece cursos para jovens carentes

Do Dgabc.com.br



18/02/2020



A Unipar, empresa química com unidade em Santo André (próximo à Vila de Paranapiacaba), em parceria com a Fundação Projeto Pescar, vai oferecer curso gratuito a 20 jovens em situação de vulnerabilidade social. A fábrica reservou um espaço em suas instalações e investiu R$ 700 mil na criação de um local que contará com um laboratório de informática e uma sala de aula. O curso terá um ano de duração.

As 20 vagas estão disponíveis para jovens entre 16 e 19 anos, cuja renda familiar não supere meio salário mínimo por pessoa, que estejam em curso regular a partir do sétimo ano do ensino fundamental e residam nas comunidades da fábrica da Unipar em Santo André. As inscrições poderão ser feitas no site do Projeto Pescar (www.projetopescar.org.br/incricoes/) até o dia 8 de março.

“Trata-se de uma iniciativa inédita para a Unipar, que tem como importante pilar a sustentabilidade. O propósito deste programa, alinhado aos valores da companhia, é capacitar os jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social nas comunidades próximas à nossa fábrica de Santo André oferecendo curso socioprofissionalizante com objetivo de prepará-los para o mundo do trabalho e para a vida. Para tanto, queremos ir além de doar, vamos ensiná-los a ‘pescar’, que é o lema do projeto, para transformar seus destinos, oferecendo um futuro melhor”, afirma João Raful, diretor executivo de recursos humanos da Unipar.

As atividades terão início no dia 30 de março e os participantes receberão gratuitamente, além da formação, uniforme, material, alimentação, transporte e seguro de vida. O curso terá duração de 800 horas, divididos em quatro horas diárias de segunda a sexta-feira.

O quadro docente será formado pela educadora social do Projeto Pescar e por voluntários externos e também colaboradores voluntários da Unipar, que contribuirão com os temas. Nesse quesito, os alunos poderão ver de perto os processos produtivos na própria fábrica de Santo André.

“Nossos colaboradores, desde a liderança, poderão participar ativamente como voluntários do projeto, para unirmos forças e oferecer todas as ferramentas para que os jovens possam ter conhecimentos necessários para iniciar sua trajetória profissional”, complementa Raful.

Dos temas específicos, serão abordadas máquinas industriais e processos de produção, processos básicos de manutenção e equipamentos e ferramentas, entre outros relacionados à produção industrial. De assuntos gerais, haverá autoconhecimento, relacionamento interpessoal e grupal, empreendedorismo, ambiente de trabalho, saúde e segurança do trabalho, além de outros conteúdos de conhecimento geral e que vão preparar os participantes para a entrada no mundo de trabalho.

Serviço

Atividade: Inicialização Profissional em Produção Industrial

Vagas: 20

Inscrições: até 8 de março no www.projetopescar.org.br/incricoes/

Período de atividades: de 30 de março de 2020 a 05 de fevereiro de 2021, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

Endereço: Estrada de Ferro Santos Jundiaí, S/N, Km 38 - Santo André

Mais informações: www.projetopescar.org.br

Requisitos:

Ter entre 16 e 19 anos;

Estar cursando, no mínimo, o 7º ano do ensino fundamental e ter, no máximo, ensino médio completo;

Ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa;

Morar nos municípios de Santo André e Rio Grande da Serra.