Miriam Gimenes



18/02/2020 | 23:44



O coletivo Frente Inflamável de Cena apresenta, de sexta até o dia 28, no Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554, às 20h, o espetáculo Sentimental. O grupo mostra no palco as nuances da música brega e sua relação com as histórias de amor em São Paulo.

Com proposta inusitada, a apresentação, que acaba se tornando um baile, convida o público a cantar no karaokê, dançar agarradinho e vivenciar a sofrência de várias histórias de amor.

Além de interagir com os cinco participantes do espetáculo, a plateia poderá trocar bilhetinhos de amor. Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30 e podem ser comprados em www.sescsp.org.br.