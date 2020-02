Itaú Cultural fará reserva de ingressos para a 7ª MITsp

Miriam Gimenes



18/02/2020 | 23:42



Quem quiser assistir às atividades da 7ª MITsp (Mostra Internacional de Teatro), que começa dia 5 e passará, entre outros pontos, pelo Itaú Cultural, tem de garantir o ingresso. Para tanto, hoje e no dia 26, o instituto abrirá as reservas online gratuitas, pelo site www.itaucultural.org.br/secoes/ingressos-on-line.

Hoje será possível garantir a entrada do espetáculo Tenha Cuidado, da indiana Mallika Taneja, que será apresentado de 6 a 8 de março (sexta-feira a domingo), e para a manhã de lançamento de livros, no dia 8, quando acontece também debate da programação Cena Contemporânea: Panoramas Críticos, reunindo convidados da MITsp 2020, e a mesa Políticas Públicas Para a Cultura: Confrontações Ideológicas.

Já no dia 26 estão liberadas as reservas para programação que começa dia 9, com uma homenagem a Chiquinho Medeiros, a master class Contra o Teatro Político, com o francês Olivier Neveux, e uma entrevista pública com o português Tiago Rodrigues. No dia 11, o instituto recebe O Espectador e a Leitura da Cena: Um Convite à Experiência Poética e no dia 12 o espetáculo Fortaleza 2040. Por fim, no dia 14, acontecem as mesas Contradições no Debate da Cultura como Bem Comum e Democracia em Foco: Mecanismos de Censura.