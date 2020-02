Bolsonaro chega para cerimônia de posse de ministros no Planalto

18/02/2020 | 15:27



O presidente Jair Bolsonaro chegou há pouco para a cerimônia de posse de ministros no Palácio do Planalto. O evento oficializa as trocas feitas nos ministérios da Casa Civil e da Cidadania na semana passada.

Em uma minirreforma ministerial, Bolsonaro escolheu o general Walter Souza Braga Netto, que foi interventor do Rio de Janeiro em segurança pública, para assumir a Casa Civil. Braga Netto assumiu o posto que era de Onyx Lorenzoni desde o início do governo de Bolsonaro.

Com a alteração, Onyx passou a ser o ministro da Cidadania, no lugar de Osmar Terra, que reassumirá seu mandato de deputado federal.

Mesmo com a mudança de cargo, Onyx sentou-se ao lado do presidente Jair Bolsonaro durante a reunião do Conselho de Governo, no Palácio da Alvorada, pela manhã.