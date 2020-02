Confira as 10 picapes mais baratas do mercado automotivo

Da Redação

Os modelos de picapes que, até então, eram considerados ideais para o trabalho está se tornando uma opção para a vida urbana. Para ajudar o consumidor a tomar uma decisão, o Garagem360 e a KBB Brasil, empresa especializada em precificação de automóveis novos e usados, levantou quais são as picapes de cabine simples e cabine dupla mais baratas do mercado automotivo brasileiro.

O estudo considera o preço sugerido pela fabricante – de acordo com a tabela divulgada por cada marca – e o preço KBB.

De acordo com a análise, as picapes de cabine simples com o menor valor do mercado fazem parte das montadoras Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Toyota. Já em relação às picapes com cabine dupla, os carros podem ser encontrados por menos de R$ 68 mil.

Confira abaixo a relação das picapes cabine simples e cabine dupla mais baratas do mercado:

Picapes mais baratas do mercado

PICAPES MAIS BARATAS – CABINE SIMPLES Marca/Modelo Ano-modelo Preço KBB 0KM Faixa de Preço KBB 0KM Preço sugerido de fábrica 0KM FIAT STRADA CS WORKING 1.4 8V 2020 R$ 49.546 R$ 49.281 a R$ 49.811 R$ 52.990 VOLKSWAGEN SAVEIRO CS ROBUST G6 1.6 8V 2021 R$ 49.961 R$ 49.430 a R$ 50.492 R$ 53.150 CHEVROLET MONTANA LS 1.4 8V ECO 2020 R$ 53.476 R$ 52.913 a R$ 54.038 R$ 56.290 VOLKSWAGEN AMAROK CS S 4X4 2.0 140CV TDi 2020 R$ 23.408 R$ 122.755 a R$ 124.060 R$ 130.590 CHEVROLET S10 CS LS 4X4 2.8 200CV TB-CTDi 2020 R$ 130.495 R$ 129.805 a R$ 131.186 R$ 138.090 TOYOTA HILUX CS 4X4 2.8 TB MT 2020 R$ 130.995 R$ 130.330 a R$ 131.660 R$ 132.990

PICAPES MAIS BARATAS – CABINE DUPLA Marca/Modelo Ano-modelo Preço KBB™ 0KM Faixa de Preço KBB™0KM Preço sugerido de fábrica 0KM VOLKSWAGEN SAVEIRO CD ROBUST G6 1.6 8V 2021 R$ 60.610,00 R$ 59.616 a R$ 61.603 R$ 66.240,00 RENAULT DUSTER OROCH EXPRESS 1.6 16V SCe 2021 R$ 64.221,00 R$ 63.888 a R$ 64.554 R$ 66.550,00 FIAT STRADA CD HARD WORKING 1.4 8V 2020 R$ 67.881,00 R$ 67.151 a R$ 68.611 R$ 72.990,00 FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V MT5 2020 R$ 88.341,00 R$ 87.391 a R$ 89.291 R$ 94.990,00 CHEVROLET S10 CD ADVANTAGE 4X2 2.5 16V 2020 R$ 105.360,00 R$ 104.227 a R$ 106.493 R$ 113.290,00 TOYOTA HILUX CD SR 4X2 2.7 16V MT5 2020 R$ 114.671,00 R$ 113.451 a R$ 115.890 R$ 121.990,00 FORD RANGER CD XLS 4X2 2.2 2020 R$ 121.363,00 R$ 120.714 a R$ 122.012 R$ 129.800,00 MITSUBISHI L200 CD TRITON SPORT OUTDOOR GLX 4X4 2.4 TB MT 2020 R$ 134.250,00 R$ 132.880 a R$ 135.620 R$ 136.990,00 VOLKSWAGEN AMAROK CD SE 4X4 2.0 BI-TDi 2020 R$ 147.694,00 R$ 146.913 a R$ 148.476 R$ 156.290,00

Picapes mais vendidas no mundo em 2019

Na galeria, veja a lista completa das caminhonetes mais vendidas ao redor do mundo no último ano:

1. Ford F-Series
2. Ram pick-up
3. Chevrolet Silverado
4. Toyota Hilux
5. Isuzu D-Max
6. Ford Ranger
7. Toyota Tacoma
8. GCM Sierra
9. Chevrolet Colorado
10. Nissan Navara
11. Toyota Tundra
12. Great Wall Wingle 5
13. Nissan Frontier
14. Mitsubishi Triton
15. Mitsubishi L200
16. Volkswagen Amarok
16. Fiat Strada
18. Fiat Toro
19. Volkswagen Saveiro
20. GCM Canyon
21. Suzuki Carry Pick Up
22. Nissan Titan
23. Mazda BT-50
24. Chevrolet S10
25. Honda Ridgeline
26. Daihatsu Gran Max PU
27. Chevrolet Trailblazer
28. Foton Tunland
29. Renault Oroch
30. JAC Pickup
31. Great Wall Wingle 6
27. Toyota Land Cruiser P/U
33. Tata Xenon
34. JMC Baodian
35. JMC Yuhu
37. ZX Auto Grand Tiger
39. Mitsubishi L300 P/U
38. Holden Colorado
39. Huanghai N2-Series
40. Maxus T60